Fue sancionada la Ley Artes al Aula: ¿Cómo funionará? Mincultura explica

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, confirmó con entusiasmo la sanción presidencial de la Ley "Artes al Aula", una normativa que busca transformar el panorama educativo nacional. Esta ley responde a una demanda histórica de más de tres décadas por parte del sector artístico y cultural. El objetivo primordial es que el arte y la cultura dejen de ubicarse en la periferia del sistema educativo para convertirse en un eje central en la formación y el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en Colombia.

La ministra en diálogo con Mañanas Blu, destacó que esta sanción presidencial garantiza que las disciplinas artísticas puedan implementarse como un eje transversal en los procesos de formación. Actualmente, la educación artística es un "lujo, no es un derecho" en Colombia, ya que menos del 5% de los más de 16,000 colegios públicos del país cuentan con una oferta de educación artística y cultural.



De programa de Gobierno a política de Estado

El paso inmediato a la sanción de la ley es el inicio del proceso de reglamentación y construcción de la política pública, lo cual se llevará a cabo durante los próximos seis meses.

La ley es enfática en que su implementación debe basarse en ejercicios de socialización y formulación con los artistas formadores de las regiones. Los Ministerios de Cultura y Educación tienen la tarea de generar mesas técnicas y espacios de diálogo participativo. Será de este diálogo de donde saldrá la ruta de implementación final: si el arte será transversal a todas las disciplinas, si se apostará por la "contrajornada" (actividades extracurriculares) o si se mantendrá el programa existente Artes para la Paz tal como está diseñado.

El fin de este proceso es lograr que la educación artística deje de ser un programa dependiente de la voluntad de cualquier gobierno y se establezca como una política de Estado permanente.



La ministra Yannai Kadamani recordó que el Ministerio de Cultura ha estado implementando el programa Artes para la Paz durante tres años, incluso antes de la sanción de la ley. Este programa es la política cultural medular del gobierno, replicando modelos previos como el proyecto 40x40 en Bogotá.

Actualmente, Artes para la Paz llega a más de 3,500 establecimientos educativos en todo el país, impactando a más de 500,000 niños, niñas y jóvenes que antes no tenían acceso a esta formación. El programa ha contratado a más de 5,153 artistas formadores, de los cuales cerca de 10,000 ya forman parte de la planta temporal del Ministerio de Educación.

La visión de este programa va más allá de la enseñanza de disciplinas como teatro, música o danza. Se trata de formar en "conocimientos sensibles" y promover el trabajo colaborativo y colectivo, apostándole a "formar mejores seres humanos". Adicionalmente, el programa incluye trabajo con profesionales psicosociales, asegurando una educación integral.