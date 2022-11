Hace tres años murió Gabriel García Márquez

Este lunes 17 de abril se conmemora el tercer aniversario del fallecimiento del nobel de Literatura Gabriel García Márquez.



Son varios los homenajes que se le rendirán al escritor colombiano en lugares como Aracataca, su tierra natal.



Con la presencia de los compositores Franklin Benavides, Isaac Carrillo y Miguel Peñaloza, entre otros, la Fundación Realismo Mágico realizará un conversatorio sobre la influencia de 'Cien años de soledad' en el vallenato y los orígenes del Festival Vallenato.



Además, la embajada de Colombia en China homenajeó al escritor colombiano en el tercer aniversario de su muerte con la inauguración de una escultura del premio Nobel firmada por el artista chino Yuan Xikun.



Estas son algunas de las frases más recordadas de Gabriel García Márquez



"El amor es tan importante como la comida. Pero no alimenta"



"El amor se hace más grande y noble en la calamidad"



"El deber revolucionario de un escritor es escribir bien"



"Es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte"



"Me desconcierta tanto pensar que Dios existe, como que no existe"



"Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien la merezca no te hará llorar"



"Yo vivo solo para que me quieran más mis amigos"



"No hay medicina que cure lo que cura la felicidad"



"La incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta de los sentidos"



"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"