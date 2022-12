La reparación se hará con trabajo colectivo y aportes materiales: 'Iván Márquez'

El jefe del equipo negociador de las Farc aseguró que la reparación de las víctimas se hará con trabajo personal y colectivo, “con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales”. (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba ).



Afirmó que el Estado, “el nuevo Estado incluyente”, es quien asumirá la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados “sean reparados”.



Márquez aseguró que el proceso de paz es el único “en el mundo” en el que se ha acordado un sistema integral donde se reúne todos los elementos “que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas” como lo son, verdad, justicia, reparación y no repetición. (Lea aquí: Gobierno y Farc anuncian hoy el histórico acuerdo sobre víctimas del conflicto ).



Agregó que la primera obligación de todos es la recuperación y la fabricación de un tejido social fuerte y duradero sobre el cual “se formule un compromiso colectivo de nunca más repetir la violencia”.



Dijo que la justicia restaurativa será la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social “y de sembrar la posibilidad de un bienestar general”.



‘Márquez’ se refirió a los policías y soldados del Ejército, asegurando que no les “interesa aplaudir” la entrada a la cárcel de sus “adversarios” de la guerra, “no nos vamos a alegrar viendo tras las rejas a un oficial del Ejército o la Policía, preferimos trabajar con ellos reconstruyendo sociedad y patria en territorios especiales de paz sin olvidar el pasado para no volver nunca más a él”, dijo.



El acuerdo



Los negociadores del Gobierno colombiano y las FARC firmaron hoy en La Habana el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición.



Los jefes de los equipos de paz de ambas partes, Humberto de la Calle (Gobierno) e Iván Márquez (FARC) rubricaron el documento que también fue suscrito por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de los estados acompañantes, Chile y Venezuela.



En la declaración conjunta, las partes destacan que este acuerdo constituye un "paso fundamental de avance" para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y para poner fin a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo.



El acuerdo establece la creación de un sistema integral para la reparación de las víctimas, que incluye el mecanismo de la jurisdicción especial para la paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado.



Entre los objetivos del acuerdo figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto, la no repetición para afianzar el fin de la guerra, y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y colectivos más humildes y vulnerables.



El sistema integral para la reparación de las víctimas estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la citada jurisdicción especial para la paz.



Con EFE.