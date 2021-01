La segunda temporada de Lupin llegará a Netflix en 2021

Lupin , la serie francesa de la que todos hablan ya tiene segunda temporada y se estrenará en Netflix en 2021, una buena noticia para quienes ya se vieron los cinco primeros capítulos de la primera parte, cargados de emociones e inquietudes.

En diálogo con BLU Radio, Marcela Said, cineasta chilena que dirigió dos capítulos de Lupin, adelantó que los cinco capítulos siguientes de la primera temporada ya fueron grabados y que se viene la segunda.

"Cuando leí el guion me gustó mucho, es algo que nunca había hecho, me gustan los desafíos, así que acepté de inmediato. Los cinco próximos capítulos ya están filmados. Eso ya se viene, pero no sé cuándo", agregó.

Por su parte George Kay, creador de la ficción, dijo en una entrevista con SensaCine que esperan que la segunda temporada se estrene a finales de 2021.

“De momento tenemos una primera parte de cinco episodios y una segunda parte de otros cinco que se estrenarían a finales de este año 2021. Ya hemos rodado esos episodios así que es muy emocionante. Luego esperamos mantener la serie para muchos otras partes más. Me gusta la idea de ver crecer al personaje del joven Assane junto al actor. Sería genial”, dijo.

El libro

Publicado en 1907, "Arsène Lupin, caballero ladrón" es una colección de nueve historias cortas que incluyen "El Collar de la Reina", en el corazón de la trama de la serie.

El ladrón de guante blanco es uno de los personajes más famosos de la literatura francesa y bien conocido en el Viejo Continente, con 17 novelas y 39 relatos cortos donde figuran sus hazañas.

El personaje de Lupin apareció por vez primera en una serie de relatos publicados en la revista "Je Sais Tout" en 1905, y desde entonces se han sucedido las interpretaciones y adaptaciones en cómics, obras de teatro, series de televisión e incluso videojuegos.