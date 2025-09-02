¿Milagro? Mujer en silla de ruedas se puso de pie en pleno concierto de Shakira

De “santa” no bajan a Shakira tras un insólito caso se vivió en su último concierto en México, pues en video quedó el momento exacto cuando una mujer en supuesto estado de incapacidad de se puso de pie de estar en su silla de ruedas y se subió en ella para poder mejor grabar el espectáculo.

Ahí se ve cómo la mujer, sin ayuda de nadie, se puso de pie sobre la silla de ruedas y comenzó a grabar todo, pero no solo eso, sino que terminó molestando a los demás asistentes ya que les quitó visibilidad del escenario e insultaba a quienes le pedían que se bajara.

“Que se baje”, le gritaban algunos de los asistentes, mientras ellos los grababa y se burlaba de la situación. Este hecho causó malestar en diferentes personas en redes sociales que tomaron de la peor forma la manera en que, supuestamente, la mujer “se aprovechó” de su discapacidad para ver el concierto.

“Yo estuve ahí y se pelearon y al final si la sacaron”; “No saben tiene algún problema la cual tiene que sentarse en algún momento”, “Si hay gente que denigra usando o aprovechando, temas de personas con capacidad, la hubiera golpe@do para que use la silla de verdad”; “En CDMX existen muchas personas así llevan bastón, pero caminan bien sin usarlo y obvio lo usan para que siempre tenga preferencia”, dijeron algunos comentarios sobre lo sucedido.

Lo cierto es que ni la promotora del evento o autoridades se pronunciaron al respecto, en especial sobre si la mujer de verdad tenía algún tipo de discapacidad o se aprovechó de esto para tener una mejor locación en el escenario.

Por ahora, los conciertos de Shakira continúan en la región y pronto regresará a Colombia para estar en Cali y Bogotá. La barranquillera ha hecho historia con esta gira de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, posicionándose como una de las artistas más grande de Latinoamérica.