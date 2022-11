No me dieron ninguna justificación: colombiana que no dejaron ingresar a Cuba

“Pasé por inmigración ellos me piden los documentos, me sacan de la fila y un funcionario me dice que no puedo entrar a la ciudad (…) otra funcionaria ingresa se lleva mi pasaporte y residencia mientras grita “¡esta es!”, indicó Romero en diálogo con BLU Radio.



Gina Romero afirma que no hubo ninguna justificación ante dicha situación, donde solo le comunicaron que eran órdenes de superiores. La periodista fue enviada en otro avión de regreso a EE.UU. luego de varias horas.



Comentó que hizo las denuncias pertinentes y que se reunió con la cónsul de Colombia en Estados Unidos, Martha Lucia Jaramillo: “ella enviará una queja al el embajador de Washington (…) ante todo soy colombiana”.