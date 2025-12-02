En vivo
Óleo de Ana Mercedes Hoyos será subastado en Christie’s NY Latin American Art Online

La subasta comenzará a partir de el 3 al 17 de diciembre mes cuyo precio mínimo será de US $28.000.

