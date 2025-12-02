Óleo de Ana Mercedes Hoyos será subastado en Christie’s NY Latin American Art Online

Un óleo de la destacada artista colombiana Ana Mercedes Hoyos, referente de las artes plásticas latinoamericanas, será subastado en la plataforma NY Latin American Art Online de Christie’s. La obra, titulada Melón, saldrá a puja desde el 3 al 17 de diciembre de 2025 con un precio mínimo de US$28.000, equivalente a $106.960.000 pesos colombianos.

El óleo fue donado a la Corporación Matamoros, entidad que brinda apoyo a miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía heridos en servicio, así como a sus familias y a los hijos de quienes fallecieron en cumplimiento del deber. Lo recaudado en la subasta será destinado al programa de becas de educación superior de la corporación.

Ana Mercedes Hoyos // Foto: Museo de Arte Moderno de Bogotá

La obra Pintada en 2001, refleja el sello visual de Hoyos: colores vibrantes, formas limpias y una composición serena que centra toda la atención en una fruta cortada dentro de un recipiente, con cielo y mar al fondo. La obra es un óleo sobre lienzo de 39³⁄₈ x 39³⁄₈ in. (100 x 100 cm) y había sido adquirida originalmente en una subasta del Club El Nogal en 2005.

Quienes deseen participar podrán encontrar la obra en el lote 135, disponible en la página oficial de Christie’s: https://onlineonly.christies.com/s/latin-american-art-online/lots/3758?page=2&sortby=LotNumber

