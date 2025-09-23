¿Por qué MinCultura negó la venta de dos obras de la artista Débora Arango?

Sigue la polémica entorno al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAM), que buscaba enajenar dos piezas de la maestra Débora Arango, destinadas a la colección del Banco de la República.

El hecho llevó al Ministerio de las Culturas prohibir la transacción. La ministra Yannai Kadamani, en diálogo con Mañanas Blu, aseguró que la decisión ministerial se basa en la ley de patrimonio, que declara la colección como un Bien de Interés Cultural (BIC) indivisible, negando así la posibilidad de desmembrar el conjunto de obras.

El debate se centra en la naturaleza legal y artística de la colección. Aunque la solicitud de venta se enfocaba únicamente en dos obras, la ministra Kadamani, aclaró que el patrimonio total declarado asciende a 233 piezas.

"Estamos hablando de una colección y una colección técnicamente habla de la unidad de una obra," explicó la ministra. La funcionaria enfatizó que desmembrar cualquier parte de este conjunto vulneraría su esencia: "Si usted desmembra una, dos, tres, cuatro, usted descompleta el sentido de la obra. Entonces, estamos hablando de una colección de bien de interés cultural, patrimonio de la nación, que la misma artista concebía en su totalidad, no solo como objeto, sino en su contexto, y que solicitó, por voluntad, que se mantuviera unida y que, además, se mantuviera en su territorio, que era Medellín y el MAM como de la obra".



Esta postura choca directamente con los argumentos del MAM, que había señalado la enajenación como una vía para que las obras de la influyente maestra, un referente cultural de Colombia y de Antioquia, tuvieran una mayor circulación y disfrute público, lo que, según sus directivas, sería una manera de garantizar que más personas entendieran el legado de Débora Arango.



El papel del Ministerio y la protección del patrimonio nacional

El Ministerio de las Cultura ha justificado su intervención en este asunto entre entidades privadas, pues recae sobre él la responsabilidad legal de la protección del patrimonio cultural del país. La ministra detalló el alcance de su mandato frente a la colección de Débora Arango:

"El Ministerio de las Cultura es el encargado de la protección de los patrimonios, muebles, inmuebles, materiales, inmateriales, y la obra de Débora, sin duda, representa un valor histórico, simbólico y estético para nuestro país. Fue declarada su obra, sus 233 piezas bien de interés cultural. Eso quiere decir que son patrimonio, quiere decir que son memoria de nuestra nación".

