Programa Completo Mañanas BLU 10 AM 23 de diciembre de 2014

Fotos: Las colombianas más exitosas y mejores pagas en el mundo del porno: Conozca a estas cuatro actrices del cine para adultos que calientan la televisión y las redes.

Aplazan para enero audiencia de caducidad de contrato del túnel de La Línea: La audiencia dentro del proceso de caducidad del contrato del túnel de La Línea al consorcio Segundo Centenario fue suspendida hasta el 13 de enero de 2015, luego de que el Instituto Nacional de Vías, Invías, aceptara la petición de los abogados del consorcio de que se realicen nuevas pruebas.

Secuestro de soldado: Por equidad, Centro Democrático pide suspender diálogos: El senador Alfredo Rangel del Centro Democrático exigió al presidente juan Manuel Santos suspender los diálogos de paz hasta que las Farc liberen al soldado Carlos Becerra, secuestrado hace unos días por ese grupo guerrillero.

Emiten orden de captura contra implicados en robo de armas en Carabineros: Las autoridades adelantan operativos para dar con las capturas de dos civiles y un uniformado de la Policía, quienes estarían implicados en el robo de las armas de la estación Fuerte Carabineros que fueron recuperadas en las últimas horas.

“Los recursos serán para inversión social”: Santos sancionó reforma tributaria: “Esta reforma no afecta a la clase media del país ni a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la sanción de la ley de reforma tributaria, este martes en la Casa de Nariño.

MinSalud pide reforzar control de venta de pólvora por alta cifra de quemados: El número de lesionados con pólvora a nivel nacional aumenta pon el paso de los días, como lo reveló Marta Ospina, directora de Epidemiologia y Demografía del ministerio de Salud, quien señaló que hasta el momento van 331 lesionados, de los cuales 150 son menores de edad y 181 mayores.

El 48% de muertes en el país están relacionadas con hechos de intolerancia: La Policía Nacional hizo un llamado para erradicar la agresividad y moderar el consumo de licor, principales detonadores de los cuadros de intolerancia que dejan lesionados y en muchos casos trágicas consecuencias.

Gobierno baja proyección de crecimiento económico en 2015 a 4.2 por ciento: La principal consecuencia en Colombia de la caída del precio del petróleo será la reducción del crecimiento económico en 2015. Para el próximo año la cifra estimada era de 4.8%, sin embargo, el ambiente de la economía internacional generará una reducción en esa proyección de 0.5 puntos porcentuales.

¿Son buenos o malos los juguetes electrónicos para niños?: Especialista responde: María Helena López, psicóloga especialista en familia, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM despejando dudas acerca de que tan buenos o malos resultan los juguetes electrónicos para los niños.

Video: Así suena un villancico al estilo de One Direction: Los chicos de One Direction interpretaron una versión del villancico ‘Is Comming to Town’ en el programa estadounidense de Jimmy Fallon junto a los raperos de The Roots.

Libro pretende humanizar al artista: autor de libro sobre Diomedes Diáz: El escritor Óscar Montes, quien escribió el libro “Diomedes: amarte más no pude”, en honor al cantante vallenato, dijo que la obra lo que busca es “humanizar” al artista, cuya vida se vio empañada de varios escándalos.

"El Hobbit" arrasa en la taquilla de EE.UU. : La última película de la saga "El Hobbit" fue la película más vista en Estados Unidos en un fin de semana repleto de estrenos, según datos difundidos el lunes por la empresa especializada en recaudación Exhibitor Relations.

Fiscal Perdomo pide al Inpec dar solución a crisis de hacinamiento en URIs: El fiscal encargado Jorge Perdomo realizó un llamado urgente ante la situación crítica que se están presentando en las URIs, principalmente en Bogotá.

Demandan a Mariah Carey por explotación laboral: La cantante Mariah Carey fue demandanda por una expleada doméstica que le prestó servicios desde marzo de 2007 hasta junio de 2014, tiempo en que, según afirma, habría sido explotada laboralmente por la diva.