Programa Completo Mañanas BLU 10AM 11 de diciembre de 2014

Investigan si Julio Gómez pagó a jueces para desviar procesos en su contra: Un ‘carrusel’ era el que al parecer movía el excontratista Julio Gómez en tribunales y juzgados para que los procesos los enviaran a determinados despachos.

Publicidad

Bill Clinton destaca avances de justicia colombiana de cara a la paz: Desde Miami, durante el foro ‘El futuro de las Américas’, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró que hace dos décadas era imposible pensar en una justicia colombiana fortalecida que pudiera garantizar la reparación a las víctimas del conflicto.

Judicatura no pagará sueldo a quienes no hayan trabajado en paro judicial: Ante el paro de la Rama Judicial, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura advirtió a los trabajadores que no van a pagar salarios ni prestaciones sociales a los que no hayan laborado.

Publicidad

Por lo alto, así fue el cumpleaños de la espectacular novia de Götze: La despampanante modelo y cantante Ann-Kathrin Brömmel, novia del talentoso delantero alemán Mario Götze, quien anotará el gol que le dio el título mundial a los europeos en Brasil, festejó su cumpleaños número 25 junto al crack del Bayern Munich.

Publicidad

Se está conociendo la verdad: periodista testigo de caso Palacio de Justicia: Julia Navarrete fue una de los testigos de excepción de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia y la retoma o recuperación de manos de la fuerza pública. La periodista contó en Mañanas BLU 10 AM detalles de este episodio lamentable en la historia de Colombia.

El verdadero Fidel Casto, narrado por uno de sus hombres de confianza: Juan Reinaldo Sánchez, quien trabajó como escolta del líder cubano Fidel Castro, revela en su libro "La vida oculta de Fidel Castro" secretos nunca antes contados del expresidente.

Publicidad

Identifican a los 8 estudiantes de La Sabana perdidos en los cerros orientales: Los organismos de emergencia buscan a ocho personas que están extraviadas en el cerro de Guadalupe en la periferia de la capital del país.

Publicidad

Canciones para hacer el amor, según Esperanza Gómez: En entrevista con la revista Shock, la estrella porno colombiana, Esperanza Gómez, resaltó algunas de sus canciones favoritas para acompañar un encuentro sexual, dependiendo del ambiente que se quiera generar.