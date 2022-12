Quiero a mi partido, pero quiero mucho más a Colombia: Clara López

López, contrario a lo que manifestó en BLU Radio el senador Jorge Robledo, dijo que el Polo es una colectividad muy resiliente, que hay un equipo muy consolidado y que por lo tanto su decisión no la afectará.



“No veo que se pueda desestabilizar el Polo Democrático", expresó. (Lea también: Polo Democrático, dividido por nombramiento de Clara López en el MinTrabajo) .



Agregó que no tiene inconveniente en saludar cordialmente al senador Robledo cada vez que lo vea.



“Desde luego ese es un problema de carácter político que no creo que se vaya a saldar rápidamente porque sí hay una diferencia de apreciación profundas”, admitió.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-Según el presidente Juan Manuel Santos, en la última semana fueron abatidos y capturados 67 miembros de las organizaciones criminales.



-La Policía de Antioquia desarticuló la banda delincuencial de Los Cuchos, que delinquía en Santa Rosa de Osos. Entre los 31 capturados están sus tres cabecillas, buscados mediante circular azul de la interpol.



-El New York Times dejará de editar e imprimir su edición internacional en París debido a una cuestión de costos, una decisión que resultará en la eliminación o reubicación de 70 puestos de trabajo, informó hoy el prestigioso diario estadounidense.



-El robo de las tapas de las alcantarillas sigue representando un riesgo para los peatones de Bogotá. La más reciente denuncia se conoció en el centro de la capital.



-Hoy Martes, mañana miércoles y hasta el próximo jueves harán cierres totales nocturnos en la vía Bogotá-Villavicencio.