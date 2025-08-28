'Un poeta', la película colombiana que brilló en Cannes llega a la salas de cine

Un sello de calidad que invita a ver la película colombiana 'Un poeta' en cine es la cantidad de premios internacionales que ha cosechado a lo largo del año. Grabada hace apenas seis meses, ya ganó el Premio Especial del Jurado en la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes, el Bright Horizons Award en el Festival Internacional de Cine de Melbourne y cuatro premios más en Perú.

Pero antes de los premios, está la historia que cuenta su director, Simón Mesa Soto, y que invita a los espectadores a pasar un buen rato. Una comedia inesperada que habla de los proyectos de vida, de los sueños y los anhelos, los que se plantean en la adolescencia y también los que llegan a pesar en la vida adulta.

'Un poeta’ es un retrato de la cotidianidad a través de un personaje que vive la frustración, pero también, esa búsqueda de alcanzar sueños. "Es algo muy humano, el querer buscar cumplir los sueños, en este caso, a través de la poesía”, es como describe Mesa su segundo largometraje, después de su ópera prima “Amparo” (2021).

Óscar Restrepo, interpretado por Ubeimar Ríos, un poeta con un corto y efímero éxito de juventud, contempla su vida, pasados los cincuenta años, con algo de amargura. Pasa sus días sumergido en el alcohol, la bohemia, una constante necesidad de dinero, relaciones familiares complicadas, como las de muchos; pero, sobre todo, apasionado por las letras, lo que a los ojos de los suyos significa ser un vago.

Entonces, buscar trabajo, pedir prestado, tener o no amigos, es una cotidianidad que envuelve sus peripecias en el camino de acompañar a una adolescente con talento innato para la poesía. Un universo de las artes que a una joven de 15 años, aunque con la disposición, poco o nada le interesa.

En las tomas que parecen artesanales, los chistes y la forma en que el protagonista se relaciona con su hija, su mamá y cada uno de los personajes, brota la naturalidad de la película. Mesa habla de la imperfección que tiene la cinta, y ese es tal vez el gancho principal que atrapa al espectador.

Publicidad

“La vida de Óscar es distinta a la mía, pero trabajamos dos meses antes del rodaje con ejercicios actorales y nos enamoramos del guion, eso hizo que fluyera la empatía con el personaje”, explica Ubeimar Ríos, un actor no profesional, sobre su debut en la gran pantalla. Pese a no dedicarse al cine, Ríos sí es un hombre cercano al arte y la cultura, docente y hombre de letras.

'Un poeta' se presenta como una ventana para hablar de los proyectos ya en una etapa adelantada de la vida, en un contexto social donde, además, el reconocimiento es esquivo y el arte parece estar relegado como un sueño o una propiedad de pocos.

Entre poesía y cine, “Corazón de poeta”, de Jeanette, es la apropiada canción que acompaña esta historia que tampoco pierde espacio para referirse a poetas como José Asunción Silva y Alejandra Pizarnik, autores que vivieron en un espacio estrecho entre lo sublime y lo doloroso, al igual que Óscar Restrepo.