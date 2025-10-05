'Un réquiem alemán' de Brahms sonará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Este domingo 5 de octubre a las 5:00 de la tarde, en el marco del cierre del XIV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá “La Gloria”, se realizará la presentación de 'Un réquiem alemán' de Johannes Brahms, una de las obras más importantes del compositor, quien la escribió tras la muerte de dos figuras fundamentales de su vida: su madre y su maestro Robert Schumann.

El evento que tendrá lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, que se unen para interpretar esta obra monumental; además de la soprano Ana Durlovski (Macedonia del Norte) y el barítono colombiano Valeriano Lanchas.

A diferencia de las misas de difuntos, esta obra maestra es un mensaje profundo de humanidad que no gira en torno a la muerte, sino en los vivos que buscan sanar y encontrar esperanza.

La interpretación estará bajo la batuta del maestro español Tomás Grau, director invitado regularmente en Colombia y conocido por su “gesto preciso y claro” y la “sinceridad” en sus lecturas musicales, la interpretación de este réquiem promete ser un evento de gran sensibilidad.



Nacido en Barcelona el año 1979, realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior Municipal de Música de la misma ciudad. Prosiguió sus estudios de dirección en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde obtiene el título superior de Dirección de Orquesta, alcanzando las máximas calificaciones en el año 2007. Completó sus estudios en los Wiener Meisterkurse, en la especialidad de Dirección de Orquesta.

Actualmente, es el director titular y artístico de la Franz Schubert Filharmonia, y lo invitan regularmente a dirigir otras formaciones, como la Beethoven Philharmonie, Stuttgarter Kammerorchester, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Burgos, Orquestra Nacional Clásica d’Andorra y Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona, entre otras. Ha grabado para sellos como Sony Classical, ARS Produktion -sello del año en los International Classical Music Awards- o Discmedi.

'Un réquiem alemán' se distingue de las misas de difuntos tradicionales al centrar su mensaje en la humanidad y en los vivos que buscan sanar y encontrar esperanza. La obra es descrita como un canto de esperanza y consuelo para los vivos, en el que la música funciona como refugio y fuerza transformadora. Brahms optó por el idioma alemán en lugar del latín tradicional para acercar el texto a su pueblo y transmitir directamente un mensaje de optimismo.

Las entradas para la función del domingo 5 de octubre, que se realizará a las 5:00 p.m., se podrán comprar en la taquilla de TuBoleta ubicada en el Teatro Mayor, en la página web del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (www.teatromayor.org) y la página web de Tu Boleta (www.tuboleta.com), único operador oficial de boletería.