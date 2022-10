David Bowie lanza el vídeo "Lazarus" como abrebocas a su nuevo álbum de estudio

En el inquietante clip, de unos cuatro minutos de duración, Bowie aparece con los ojos vendados, levitando en la cama de un hospital psiquiátrico (Lea también: Un año para soñar con David Bowie, U2, Radiohead, Metallica, Rihanna, Britney y los Stones ).

El nuevo disco contiene siete canciones y dura un total de 45 minutos, con un tema principal ("Blackstar") de cerca de diez minutos.

El trabajo de Bowie mantiene el sonido característico del artista, al tiempo que añade nuevos matices al haber incorporado una banda de jazz.

"Lazarus" lleva el mismo título que el musical que Bowie estrenó en diciembre en Nueva York, inspirado en la película de ciencia ficción de los años setenta "The Man Who Fell to Wearth" ("El hombre que cayó a la tierra") (Lea también: Por fin Los Beatles estarán disponibles en Spotify, Apple Music y Deezer ).

El artista saca al mercado el álbum tres años después de su anterior propuesta, "The Next Day", con la que alcanzó el número uno en las listas británicas.

Tony Visconti, productor del disco, ha afirmado que el trabajo ha estado influenciado, entre otros, por el rapero estadounidense Kendrick Lamar.

"Estuvimos escuchando muchos a Lamar. No acabamos haciendo nada parecido a eso, pero nos encantó el hecho de que Kendrick tenga una mente completamente abierta", señaló al "Daily Mirror" (Lea también: Guns N' Roses y LCD Soundsystem, cabezas de cartel del festival Coachella ).

El productor aseguró que uno de sus principales objetivos en esta grabación fue "evitar el rock and roll".