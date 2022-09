De no creer: hombre le donó un riñón a su suegra y al mes su novia lo dejó por otro

TikTok, la red social más usada a nivel mundial, se ha vuelto en un espacio para desahogarse y para contar anécdotas. Así lo hizo el usuario Uziel Martínez, quien dio a conocer su conmovedora historia, pues el joven peruano aseguró que le donó un riñón a su suegra por amor. Sin embargo, eso no fue motivo de atadura para su novia, quien le terminó y al mes se casó con otro.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Martínez en su video de TikTok que musicalizó con el tema Favorite Crime, de Olivia Rodrigo.

Uziel publicó este video por un reto viral que pide a los usuarios revelar los sacrificios que hicieron por amor y no fueron valorados en su momento. Aunque dura poco menos de 15 segundos, alcanzó los 16 millones de visualizaciones en tan solo horas.

Además, días después explicó que solo quiso contar lo sucedido como algo sin importancia, pero el video llamó tanto la atención que miles de usuarios le mandaron mensajes de apoyo.

“Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos (...) Yo solo lo hice por hacer un TikTok. No creí que se fuera a salir esto de control”, aseguró Martínez.

Por otro lado, muchos usuarios le pidieron que no hiciera nada similar en un futuro por su bienestar.

