Declaración de amor en TransMilenio salió mal: usuario se le confesó a mujer y lo rechazaron

En una escena que ha conmovido a las redes sociales, un joven se atrevió a hacer una declaración de amor en pleno sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, pero el resultado no fue el esperado.

El episodio, que tuvo lugar en la concurrida estación Fucha, fue capturado en videos que rápidamente se viralizaron en TikTok, compartidos por el usuario @dj_killyoficial. En las imágenes se aprecia al joven, visiblemente emocionado, sosteniendo un ramo de globos y flores, mientras se acerca a una joven que, de manera contundente, lo rechaza y lo aparta de ella.

El desencuentro amoroso no terminó ahí. En un segundo video, se ve al desconsolado joven apoyado junto a una de las puertas de la estación, ubicada sobre la avenida Caracas. Sosteniendo aún el detalle que preparó con esmero, no pudo contener las lágrimas.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo y solidaridad hacia el joven, catalogando la situación como un "pecado" y reflexionando sobre los sentimientos de los hombres en situaciones similares. Los dramas cotidianos de TransMilenio, una suerte de microcosmos urbano, no dejan de sorprender y conmover a los usuarios.

“Detrás de todo es un video bastante triste, no se sabe si el chico de verdad sufrió”, “Hermano te mando mucho apoyo, no siempre la vida es color de rosa”, “Ella no sabe de lo que se perdió al rechazar a un buen hombre con sentimientos”; fueron algunos de los comentarios que dejó el video.

TransMilenio , el sistema de transporte integrado de Bogotá moviliza a más de dos millones de pasajeros al día, según su página web. Con una extensa red que cubre 114 kilómetros en vía troncal, cuenta con 138 estaciones, 9 portales y 53 talleres, lo que hace que las historias que allí acontecen cobren una relevancia particular en la cotidianidad de la ciudad.

