Déjese ayudar: Esta es la guía práctica para tener sexo de la mejor manera

Este sábado en En BLU Jeans estuvo Ezequiel López, licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, habló sobre su libro ‘Guía práctica del erotismo infinito’, y explicó la forma en que se pueden tratar los temas sexuales en pareja, además de autoconocerse para lograr mejores resultados.

“El sexo es relativo, está el ejemplo en el que uno se puede encontrar con parejas que construyen su relación a base del sexo, después ves que fuera de la cama no se entienden, se vuelve un analgésico momentáneo. Así como también existen las parejas asexuadas, aquellas que no tienen ningún problema en no tener relaciones sexuales, pero pueden entenderse mejor que aquellas que sí lo practican”, explicó López.

Antes de tener relaciones sexuales debe existir una conexión con la pareja, una clara comunicación y una idea clara en conjunto para poder adaptarse y conocerse mejor en la cama.

“Siempre hay que buscar el tipo de lenguaje que el otro pueda entender, el objetivo de la comunicación es llegar a un punto de encuentro, expresarse bien y adaptarse al otro. Acá ves cosas como mujeres quejándose del tipo que le toca, esto no es azar, algo está pasando que siempre repiten historias, busque la solución adentro, no afuera”, comentó.

El psicólogo fue enfático en la importancia de tener una vida saludable, no solo por las relaciones, también por los buenos hábitos en la comida y en el diario vivir para que no se presenten problemas de salud que afecten la vida íntima en pareja.

“Si no tiene una vida saludable puede que no tenga una buena vida sexual, esto incrementa la posibilidad de una disfunción eréctil, porque esto depende del sistema, es decir, que requiere de un funcionamiento de todo el cuerpo humano”, recomendó, al hablar de uno de sus capítulos del libro.

