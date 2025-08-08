Descubrió a su esposo con la amante en centro comercial de Barranquilla: hubo pelea

En redes sociales circula un video que ha causado gran revuelo en Barranquilla y otras ciudades del país, luego de registrarse una acalorada confrontación por un presunto caso de infidelidad en un reconocido centro comercial de la capital del Atlántico.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la cuenta de @ColombiaOscura, muestran el momento en que una mujer enfrenta a quien sería la amante de su esposo. La situación escaló rápidamente hasta llegar a los golpes, con un elemento adicional que ha llamado especialmente la atención: la hija de la mujer intervino para agredir a la presunta implicada, tomándola fuertemente del cabello.

“Caso de infidelidad reportado ayer (7 de agosto) en centro comercial de Barranquilla. La mujer sorprendió a su pareja sentimental con la supuesta amante y junto a su hija le hicieron prueba de resistencia a la cabellera de la intrusa. El video se ha viralizado en todas las redes sociales”, señala la descripción que acompaña la publicación original.

En la grabación, que ya supera las 74.000 reproducciones, se observa a tres mujeres y un hombre. Este último, vestido con camiseta verde claro, intenta en vano separar a las involucradas, mientras la joven, aparentemente hija de la mujer afectada, sujeta y “mechonea” a la presunta amante.

#BOCHORNOSO 🤦🏽 Caso de infidelidad reportado ayer (7AGO) en centro comercial de B/quilla. Mujer sorprendió a su pareja sentimental con la supuesta amante y junto a su hija le hicieron prueba de resistencia a la cabellera de la intrusa. El video se ha viralizado en todas las R/S. pic.twitter.com/81QeWDSqKK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 8, 2025

El material audiovisual ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas. Algunos comentarios cuestionan el ejemplo que se le da a la menor, mientras otros critican que la confrontación se dirija hacia la tercera persona y no hacia la pareja.

Frases como “Eso es lo que le enseñan a las hijas”, “Me encanta cómo solucionan sus diferencias” o “Jamás entenderé por qué la agarran con la amante” se repiten entre las opiniones de los usuarios.

Hasta el momento no se ha conocido información oficial sobre las consecuencias de este altercado ni si intervino la administración del centro comercial o las autoridades.