Descubrió que su esposo se mensajeaba con otra mujer y pasó lo peor: “Tienes que aprender”

Un nuevo caso de presunta infidelidad se tomó las redes sociales y generó un intenso debate entre los usuarios. Se trata de un video grabado en un establecimiento comercial del centro de Quevedo, Ecuador, en el que una mujer confronta y agrede públicamente a su esposo tras descubrir que él se mensajeaba con otra mujer y se presentaba como soltero.

Según lo que se observa en las imágenes, la esposa llegó hasta el negocio donde trabaja una vendedora con la que el hombre mantenía conversaciones. Al encontrarlo en el lugar, la mujer lo encaró frente a varias personas que se encontraban en el establecimiento y le reclamó por haber ocultado su matrimonio.

La situación rápidamente se tornó tensa. En medio del reclamo, la mujer perdió el control y le propinó varias cachetadas a su esposo, mientras le exigía que reconociera que estaba casado. La escena ocurrió frente al mostrador del local, ante la mirada de al menos dos mujeres más y de una persona que, al parecer, grababa el hecho.

En el video, que se difundió ampliamente en plataformas digitales, se escucha a la esposa gritarle: “Tiene que aprender a decir que tiene mujer, hijo de pu* (...) Qué te pasa, si ella te está diciendo que eres soltero. Ella no tiene la culpa”. Con esa frase, la mujer dejó claro que su molestia principal iba dirigida al comportamiento de su esposo y no hacia la vendedora.



🚨 LO PILLÓ LA ESPOSA MENSAJEÁNDOSE CON VENDEDORA🥊💔



En Quevedo, Los Ríos, una mujer no se guardó nada. Tras descubrirle mensajes comprometedores con una vendedora, fue hasta el local y le dio una sonora cachetada a su marido en público. 📱💥



El video del reclamo por la… pic.twitter.com/CK1pwnI3HT — Noticias Al Dia (@Noticiasaldia__) January 7, 2026

De acuerdo con la información que acompaña las imágenes, la esposa habría descubierto mensajes en los que el hombre aseguraba no tener pareja, lo que la llevó a acudir personalmente al lugar para desmentir esa versión. El video no tardó en hacerse viral y acumular cientos de reproducciones.

