Descubrió que su novio le era infiel y le destrozó la moto: él grabó todo

Un nuevo caso de infidelidad terminó convirtiéndose en un hecho viral en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que una mujer, visiblemente alterada, destruye la motocicleta de su presunta pareja tras descubrir que le había sido infiel. La grabación, de menos de un minuto de duración, ha generado miles de reacciones.

El hecho ocurrió en Argentina y fue registrado por el propio hombre involucrado, quien grabó toda la escena desde el interior de su vivienda, sin abrir el portón que lo separaba de la joven. En las imágenes se observa a la mujer, vestida con un short beige y una camiseta roja con la palabra “Texas”, mientras lanza repetidamente una enorme piedra contra la motocicleta estacionada en la vía pública.

“Eso le pasa a los infieles, a los ratas inmundos que no sirven para nada”, se le escucha gritar a la mujer, mientras descarga su furia contra el vehículo. En otro momento del video, lanza una advertencia directa a su pareja: “Mirá cómo le hago a la moto, carito te va a salir esto. ¡Filmá dale, filmame! ¡Mirá lo que hago!”.

Aunque no se observa cómo inició la discusión ni el momento exacto en el que la mujer se entera de la supuesta infidelidad, el material deja en evidencia la intensidad del enfrentamiento. Los destrozos ocurrieron en plena calle, por lo que la escena fue presenciada por varios vecinos del sector, quienes escucharon los gritos que se propagaban por toda la cuadra.



Durante la grabación, el hombre se limita a registrar los hechos sin intervenir, mientras la motocicleta sufre daños visibles producto de los golpes con la piedra. La actitud de ambos ha sido ampliamente cuestionada por los usuarios, quienes han puesto el foco tanto en la violencia del acto como en la pasividad del sujeto que grabó el episodio.

El video no tardó en hacerse viral y acumula cientos de miles de reproducciones, además de comentarios de todo tipo. “Ah, pero si fuera al revés”, “No vale la pena ponerse así, solo salí de ahí” y “No hay necesidad de perder la dignidad de esa manera”, son algunas de las reacciones más repetidas en plataformas como TikTok y X.