Docente atrapado en China regresó a Barranquilla

Este lunes, en un vuelo procedente de Jilin, la provincia del norte de China donde permaneció durante 30 días en cuarentena por el registro de casos de Covid-19, el barranquillero Andrés Felipe Henao Díaz, finalmente llegó a Barranquilla.

El hombre de 33 años, que desde hace 6 meses llegó al continente asiático a dictar clases de inglés, fue recibido por su mamá en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde confirmó que su arribo a la capital del Atlántico se dio en condiciones saludables.

Publicidad

El docente indicó que estuvo sometido a monitoreos a lo largo del viaje que inició desde el sábado 7 de marzo. Sin embargo, sostuvo que, en Barranquilla, los controles fueron menos rigurosos.

Lea también: "La situación es insostenible": barranquillero atrapado en China

“Me sometí a controles antes, durante y después del viaje. Tanto en Madrid, los Emiratos Árabes y en China, me preguntaban donde estaba y si me habían hecho chequeos con anterioridad. Afortunadamente estoy sano, no presento síntomas de tos ni fiebre”, explicó Henao.

El barranquillero reveló que, debido a la crisis, no tenía recursos económicos para comprar los tiquetes que le permitieran regresar a Colombia, los cuales fueron financiados por un grupo de colegas de la Universidad del Norte.

Publicidad

Le puede interesar: Migrantes con problemas para pasar de Colombia a Panamá por controles de coronavirus

“Cada uno de mis compañeros comenzó a donar y con eso pude comprar el tiquete porque los ahorros que yo tenía se me habían agotado porque no había trabajo, ni ingresos. No había absolutamente nada”, finalizó el docente.

Publicidad