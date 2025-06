Dura reacción de una colombiana tras visitar Argentina: “No quiero ser de Colombia”

En redes sociales, las experiencias de colombianos en el exterior suelen generar todo tipo de comentarios, especialmente cuando viajan en busca de mejores oportunidades laborales o académicas. Recientemente, en la plataforma X (antes Twitter), se viralizó la historia de una joven colombiana que sorprendió con sus comentarios tras visitar Argentina.

El video, grabado frente al emblemático Obelisco de Buenos Aires, muestra a la joven con un marcado acento colombiano, expresando entre risas y un llanto irónico su deseo de no pertenecer más a Colombia. “Yo no quiero ser de Colombia. Quiero tener esta vista siempre. Ya no quiero vivir en Colombia, quiero Argentina”, se le escucha decir mientras conversa con la persona que graba el contenido.

La publicación generó una gran división entre los usuarios. Por un lado, algunos mostraron apoyo hacia la joven y comprendieron su fascinación por la capital argentina. Por otro, varios usuarios defendieron a Colombia, recordando que el país también cuenta con paisajes espectaculares y motivos para sentirse orgullosos.

🚨 | Latina queda deslumbrada con una ciudad argentina y rompe en llanto



"Quiero ser argentina. CoIombia es horribIe y Iatinoamericana, no quiero ser Iatina" pic.twitter.com/VwCGZFpTNy — Mar ✨️ (@maicenitachan) June 4, 2025

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “No sean malos, che, es un halago de onda. En Colombia hay lugares muy lindos”, “En ningún momento dice que no quiere ser latina, además Argentina es parte de América Latina aunque no le guste”, y “Pero le hacen caso a una grilla que se nota que es la primera vez que la sacan de la casa”.