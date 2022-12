Duro mensaje de Carolina Cruz contra novio de Eileen Moreno luego de golpearla

La presentadora de Día a Día Carolina Cruz se unió a varios de los mensajes de famosos en apoyo a la actriz Eileen Moreno luego de conocer su testimonio en el que relata las agresiones que recibió por parte de su pareja Alejandro García.

Vea también: "Me insultaba y me decía no me metas preso, te pago lo que sea": Eileen Moreno



“Ni perdiéndose del mapa este poco hombre encontrará la paz. Todos unidos, ni una más”, escribió Carolina desde su cuenta de Instagram, haciendo un repost de otra publicación de rechazo realizada por la reconocida actriz Natasha Klauss.



Publicidad



Moreno rompió el silencio el pasado miércoles y reveló que ha sido víctima de agresión física. Con una fotografía en sus redes sociales dio a conocer que fue víctima del violento ataque. Además, escribió un sentido mensaje.