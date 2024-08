Así personalizan los textos de los colegios para estudiantes gracias a la tecnología

Llegó una nueva solución para beneficiar al estudiante en su proceso de aprendizaje a través de un sistema educativo adaptable. Se trata de Flex y por eso Ernesto Díaz, gerente general de Libros y Libros, contó en La Nube los detalles de este innovador proyecto para los colegios.

Esta editorial recientemente lanzó este proyecto con una inversión de 4.000 millones de pesos en tecnología y herramientas digitales.

"Es la primera vez que hicimos un libro particularmente para un colegio. Nos demoramos casi 18 meses, todos los 44 libros que componían el primer proyecto. Nos gastamos un dineral, pero los resultados fueron tan bonitos", dijo.

La idea detrás de Flex es personalizar y adaptar los textos educativos de los estudiantes, utilizando la tecnología como herramienta principal.

Libros personalizados para cada colegio

Según Díaz, la inspiración para desarrollar Flex vino de la necesidad de adaptar los libros a las particularidades de los colegios. Muchas instituciones educativas no se sentían satisfechas con los textos generales, ya que no se ajustaban a su currículo y generaban ineficiencia en el desarrollo académico. Por lo tanto, decidieron crear libros personalizados para cada colegio, lo que resultó en mejoras significativas en los resultados académicos e institucionales.

"Nosotros hacemos textos escolares en nuestra editorial para niños de preescolar hasta 11. Uno de esos colegios nos dijo: 'No me sirven esos libros. Quiero mis propios libros, porque ese libro es para todo el mundo, pero no para las particularidades de mi colegio, y eso hace que se genere ineficiencia, que torpedeen el desarrollo de mi currículum'", contó el gerente.

El proceso de desarrollo de Flex fue todo un desafío para Libros y Libros, ya que tuvieron que repensar su forma tradicional de hacer libros y adaptarse a la era digital. Invirtieron en aplicaciones, contrataron ingenieros especializados y desarrollaron tecnologías como Flex Maker, que permitía a los docentes organizar y personalizar los materiales educativos en tiempo real.

El objetivo principal de Flex es brindar a los docentes las herramientas necesarias para que puedan enseñar de la manera más cómoda y efectiva posible. Cada colegio tiene su propio modelo educativo y cada estudiante sus propias formas de aprendizaje, por lo que Flex buscaba ajustarse a estas necesidades individuales.

Sin embargo, el desarrollo de libros personalizados por individuo todavía representaba un desafío, ya que los costos de producción serían muy altos. Actualmente, Libros y Libros trabajaba en enriquecer su fondo de información y tecnología para poder llegar a ese nivel de personalización.