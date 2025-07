Asociación de Estudiantes advierte de más deudas para miles de estudiantes con ICETEX

En medio de un panorama difícil para la educación superior en Colombia, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) encendió las alertas por una serie de decisiones que están afectando gravemente a miles de jóvenes en el país.

La fila de víctimas del Icetex va a crecer en el segundo semestre de este año. En 2024 y lo corrido de 2025, más de 131.000 estudiantes vieron un aumento en el valor de sus facturas porque la entidad les suspendió los subsidios a los intereses, asegurando que estos alivios eran transitorios, según denuncia la Acrees.

“No hubo reforma integral al Icetex ni condonaciones totales y, lejos de aliviar la carga de los deudores, se aumentó la deuda, se recortaron subsidios y se trasladó la crisis a los más vulnerables, producto del mal comportamiento de la economía”, se lee en un comunicado de la asociación estudiantil.

Los jóvenes deberán asumir tasas entre el 12 % y el 17 % en sus intereses, según el crédito que hayan adquirido. De esto habló con Blu Radio María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la Acrees.

“En total, más de 230.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3; esto es importante resaltarlo porque el presidente dice que son los más ricos y no, son los que se van a ver afectados sin garantías y sin alternativas. El Icetex justifica esta decisión con el argumento de que se trata de una situación fiscal compleja, y lo que no dice es que con esta medida empuja al abandono a miles de jóvenes que literalmente no pueden estudiar sin este apoyo”, aseveró Castañeda.

A esto se suma la preocupación por el recorte de recursos a la ciencia y la tecnología, la falta de inversión en protocolos contra violencias de género y lo que la Acrees considera una intromisión en la autonomía universitaria.

Publicidad

La organización hizo un llamado a la comunidad académica y estudiantil a unirse y exigir respuestas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la educación superior en Colombia.

“Convocamos al movimiento estudiantil, a las representaciones y a toda la comunidad educativa a no seguir tolerando que se agraven los problemas. Es momento de pronunciarse con firmeza y de actuar para hacer valer nuestra independencia, impidiendo más retrocesos en la educación y exigiendo que el Gobierno dialogue con los actores del sistema para encontrar salidas”, anunciaron.

Desde el Icetex sostienen que, en el primer semestre de 2025, se giraron 1,6 billones de pesos en matrículas, y para el cierre del año proyectan un total de desembolsos cercano a los 3 billones de pesos, por lo que, según afirman, no existe crisis financiera alguna y la gestión ha sido sólida.