Cinco universidades de Colombia que le financian la carrera: hay varias opciones para matricularse

El acceso a la educación universitaria en Colombia sigue siendo un desafío, sobre todo por los altos costos de matrícula y manutención que enfrentan miles de jóvenes cada semestre. No obstante, varias instituciones del país están demostrando que estudiar no necesariamente depende del dinero. A través de créditos internos, becas, descuentos y alianzas con bancos o empresas privadas, las universidades están trazando nuevas rutas para que más estudiantes puedan cumplir su sueño de graduarse.
En distintas regiones del país, las universidades han implementado programas y mecanismos propios de financiación que buscan aliviar la carga económica de los estudiantes. Entre las más destacadas están:
Estas iniciativas se han convertido en herramientas clave para reducir la inequidad educativa que persiste en el país y ofrecer alternativas reales para quienes enfrentan dificultades económicas.
Entre las experiencias más innovadoras se encuentra la de la Universidad de los Andes, que desarrolló el modelo “Negocios con propósito”. Esta estrategia combina la formación académica con la creación de alianzas empresariales que fortalecen la sostenibilidad financiera de la institución y, a la vez, generan oportunidades de apoyo para sus estudiantes.
Algunos de los componentes del modelo son:
El objetivo es diversificar los ingresos y destinarlos a becas, descuentos y fondos que beneficien a jóvenes de bajos recursos. Así, el modelo no solo impulsa el financiamiento educativo, sino que también refuerza la relación entre el sector privado y la academia, promoviendo una educación más inclusiva y sostenible.