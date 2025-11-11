Cinco universidades de Colombia que le financian la carrera: hay varias opciones para matricularse

El acceso a la educación universitaria en Colombia sigue siendo un desafío, sobre todo por los altos costos de matrícula y manutención que enfrentan miles de jóvenes cada semestre. No obstante, varias instituciones del país están demostrando que estudiar no necesariamente depende del dinero. A través de créditos internos, becas, descuentos y alianzas con bancos o empresas privadas, las universidades están trazando nuevas rutas para que más estudiantes puedan cumplir su sueño de graduarse.



Universidades que le ayudan a financiar las carreras

En distintas regiones del país, las universidades han implementado programas y mecanismos propios de financiación que buscan aliviar la carga económica de los estudiantes. Entre las más destacadas están:



Universidad del Norte : ofrece el Crédito Uninorte, que permite a los estudiantes pagar su carrera directamente con la institución, sin intermediarios financieros.

: ofrece el Crédito Uninorte, que permite a los estudiantes pagar su carrera directamente con la institución, sin intermediarios financieros. Universidad Católica de Colombia : cuenta con su crédito educativo EVA y mantiene convenios con cajas de compensación que brindan apoyo económico adicional.

: cuenta con su crédito educativo EVA y mantiene convenios con cajas de compensación que brindan apoyo económico adicional. Universidad CES (Medellín) : combina planes de financiación interna con convenios públicos y privados para facilitar el acceso a la educación superior.

: combina planes de financiación interna con convenios públicos y privados para facilitar el acceso a la educación superior. Universidad El Bosque: financia hasta el 70 % del valor de la matrícula mediante créditos directos con tasas preferenciales y flexibilidad en los pagos.

financia hasta el 70 % del valor de la matrícula mediante créditos directos con tasas preferenciales y flexibilidad en los pagos. Universidad del Rosario: amplió los plazos de pago con la línea Estrella Plus, que permite financiar los estudios en un tiempo hasta tres veces mayor al de la duración del programa.

Estas iniciativas se han convertido en herramientas clave para reducir la inequidad educativa que persiste en el país y ofrecer alternativas reales para quienes enfrentan dificultades económicas.

Universidad del Norte. Foto: suministrada.

Universidad de los Andes impulsa modelo de educación y sostenibilidad financiera

Entre las experiencias más innovadoras se encuentra la de la Universidad de los Andes, que desarrolló el modelo “Negocios con propósito”. Esta estrategia combina la formación académica con la creación de alianzas empresariales que fortalecen la sostenibilidad financiera de la institución y, a la vez, generan oportunidades de apoyo para sus estudiantes.

Algunos de los componentes del modelo son:



Alianzas con marcas de lujo como Mario Hernández.

con marcas de lujo como Mario Hernández. Cooperación con emprendimientos locales.

con emprendimientos locales. Participación en proyectos con impacto social.

El objetivo es diversificar los ingresos y destinarlos a becas, descuentos y fondos que beneficien a jóvenes de bajos recursos. Así, el modelo no solo impulsa el financiamiento educativo, sino que también refuerza la relación entre el sector privado y la academia, promoviendo una educación más inclusiva y sostenible.