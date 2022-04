Comediante confesó terrible caso de bullying y pidió ubicar a la víctima para rogarle perdón

El comediante estadounidense Joe Erwin confesó a través de sus redes sociales que durante su niñez le hizo bullying a un compañero de clases, a quien le robaba frecuentemente el almuerzo para comérselo delante de él.

La impactante revelación se dio cuando el comediante lanzó una pregunta en sus redes que dejó a algunos de sus seguidores inquietos.“ ¿Qué cosa terrible hiciste de niño y de la cual te sientes realmente mal ahora siendo adulto? ”, cuestionó Erwin a sus seguidores.

Erwin, comediante de 24 años nacido en Tulsa (Oklahoma, EEUU) , narró que la víctima de su matoneo era un compañero más delgado que él y que no pensaba entonces en la crueldad de su acción.

"Siempre nos servían pizza y nos sentábamos uno junto al otro. Incluso, jugábamos ambos en el recreo, ya que éramos amigos. Él era más pequeño y yo era gordo. Pensaba que como era más pequeño no tenía tanta hambre como yo", contó

Arrepentido, el comediante les pidió a sus seguidores que, por favor, le ayudaran a ubicar a un joven del que solo recordaba su nombre: "Dylan", con el fin de reparar las malas acciones que cometió durante su niñez.

"Le robaba el almuerzo casi todos los días y lo comía delante de él", dijo Erwin notablemente avergonzado. "Si me escuchas o me ves, lo siento demasiado. Quiero invitarte a la pizzería más cara que conozcas. Sé que no voy a compensarte todo lo que hice, pero necesito decirte que lo siento mucho", añadió.

Después de la intensa búsqueda y apoyo de varios seguidores, Erwin ubicó a Dylan y concretó una cita para el próximo 14 de mayo. El encuentro será en Kansas City, donde se espera pueda poner fin a su cargo de consciencia.