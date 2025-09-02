Publicidad

Consejo de Estado definirá rector en la UNAL y profesores llaman a respaldar el fallo

El próximo 4 de septiembre el Consejo de Estado dará a conocer su fallo sobre la designación del profesor Ismael Peña como rector de la UNAL. La representación profesoral en el Consejo Superior Universitario llamó a respaldar la decisión y mantener la actividad académica.

Fachada Universidad Nacional.
Foto: Agencia UNAL
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:01 a. m.

El Consejo de Estado, en su sección quinta, programó para el jueves 4 de septiembre la decisión sobre el proceso jurídico que estudia la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia.

A través de un comunicado, la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario señaló que el fallo reviste importancia no solo para la comunidad académica sino también para la sociedad colombiana.

En el documento se indica que es imposible anticipar el sentido de la decisión, pero se resalta que corresponde acatarla y apoyarla, independientemente de opiniones personales o profesionales. El comunicado enfatiza que no hay espacio para la desobediencia ni llamados al irrespeto de la institucionalidad, recordando que la universidad, sus estudiantes y el país esperan compromiso frente al resultado.

El representante profesoral, Diego A. Torres, invitó a los docentes a conversar con sus estudiantes sobre el respeto a la institucionalidad y al Estado de derecho, así como sobre la importancia de continuar con las actividades académicas. “Detenernos es un lujo que nuestra academia no puede permitirse”, concluyó el comunicado.

