El 96% de los municipios no puede implementar educación virtual: académicos

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dice que solo el 9% de los jóvenes que viven en zonas rurales cuentan con un computador. La cuarentena podría ampliar aun más la brecha educativa entre ricos y pobres.

A través de una carta abierta, la academia le advirtió al Gobierno que si no toma las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación en época de pandemia, se vulnerará la equidad en el acceso a la educación de los niños.

Citando un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, se advierte que en el 96% de los municipios no es posible dar clases virtuales porque el 50% de los estudiantes de 11 no tiene acceso a un computador o a internet en sus casas.

Si se habla de las zonas rurales, solo el 9% de los jóvenes tiene un computador y solo el 16% tiene acceso a internet. El 52% de los hogares colombianos tiene internet, pero el servicio está concentrado en las zonas urbanas.

Si se habla de universidades, el 38% de los estudiantes no han podido acceder a las clases porque no tienen conexión en la casa, pero además hay zonas donde hay internet, pero no hay computadores o los dispositivos los están utilizando sus papás para teletrabajo.

A todo esto se suma que los profesores no estaban debidamente capacitados para emprender procesos de educación virtual. De hecho, el 48% de los rectores de colegios públicos reconocieron que sus docentes no tenían el conocimiento suficiente enseñar a distancia.

Como si fuera poco, la Academia de Ciencias Exactas dice que el confinamiento ha generado dificultades a la hora de garantizar una buena alimentación para los niños y “sin una buena alimentación el cerebro no alcanza los niveles deseados de desarrollo”.

En la carta, la academia sugiere implementar proyectos ambiciosos de educación a través de radio y televisión y encontrar mecanismos para que se pueda garantizar la conectividad gratuita a través de la telefonía móvil, teniendo en cuenta que casi el 80% de los colombianos tiene celular.

Además, en la misiva se insta al Gobierno a que “así como ha destinado sumas millonarias en programas como Colombia Responde para Todos, destine un fondo similar para implementar un programa urgente” que permita dotar y garantizar el acceso a los contenidos educativos.

