El método para que los niños retengan hasta el 90 % de lo que se les enseña en clase

Un nuevo análisis sobre la educación en Colombia revela cifras preocupantes respecto a la efectividad de los métodos de enseñanza tradicionales, centrados en, por ejemplo, la memorización. Según cifras, ocho de cada diez contenidos que los estudiantes memorizan en el modelo tradicional se olvidan.

De hecho, el National Training Laboratories indica que los estudiantes retienen apenas el 20 % de lo que escuchan en sus clases. Esta baja retención se alinea con los resultados de las pruebas PISA en Colombia, que muestran un desempeño alarmante.

Solo el 29 % de los jóvenes alcanza el nivel mínimo en matemáticas y en el ámbito de la lectura, uno de cada tres niños de 10 años no logra comprender un texto sencillo, de acuerdo con cifras recogidas por Avante.

Al respecto, la rectora de Avante Global School, Trisha Nikrandt, sostuvo que ya no es viable seguir enseñando con clases unidireccionales, un método utilizado por más de medio siglo, por lo que propuso otras alternativas.



Y es que la visión moderna de la educación necesita que el rol del docente evolucione hacia el “diseño de experiencias de aprendizaje”, que desafíen al estudiante y lo preparen para la transformación de su entorno.



Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para retener hasta el 90 %

Frente a este problema de retención, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se presenta como una alternativa estructural con impacto, pues transforma el aprendizaje en una experiencia activa.

Con esta metodología, los estudiantes se enfrentan a problemas reales, toman decisiones, investigan, pueden diseñar soluciones y trabajan colaborativamente, presentando sus hallazgos al público. Según Avante, la retención del conocimiento puede superar el 90 %.

El sistema de ABP fortalece habilidades como la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación en entornos. Este enfoque podría mejorar el rendimiento académico hasta en 10 puntos porcentuales en comparación con los métodos basados en la memorización, a la vez que aumenta la motivación de los alumnos.

Sistemas educativos exitosos globalmente, como los de Singapur y Finlandia, han adoptado enfoques activos similares con resultados positivos en el rendimiento y el bienestar estudiantil.