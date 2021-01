El secreto de los estudiantes que lograron puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11

Alejandro Salas y Andrea C´árdenas, de los tres estudiantes que obtuvieron un puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11 hablaron en Mañanas BLU del secreto para alcanzar dicho triunfo.

"Estaba seguro de que me iba a ir bien, porque me esforcé, pero no pensé que obtendría el puntaje perfecto", dijo Salas por su parte.

"Jamás 'pinochié', yo sabía que tenía que pensar bien. Hay preguntas que generan dudas, pero hay que respirar y analizar bien", declaró Cárdenas.

Alejandro Salas, estudiante del Instituto Alexander Von Humboldt, contó que su padre es profesor de matemática y su mamá comerciante y ama de casa. "Ella fue la que permitió que yo ingresara al Humboldt, no quería cuando pequeño porque era un colegio muy exigente", relató.

El joven dijo que empezó su preparación cuando inició décimo grado y destacó la ayuda que le representaron tecnologías como Internet. A la hora de presentar el examen, dijo que primero respondió las materias que le eran más fáciles y al final tomó las que podían representarle una mayor dificultad como inglés.

Para Andrea Cárdenas, la clave es la preparación, la confianza y la disciplina, así como la lectura.

"Organicen bien su tiempo, que se preparen, confíen en ustedes mismos. Uno todo lo puede lograr todo cuando se prepara todos los días, con disciplina, con empeño. Enamórense de la lectura que es fundamental para tener también una visión más amplia del mundo", dijo la bachiller.

"El éxito no se logra fácil, hay que trabajar, hay que luchar, hay que sacrificarse", agregó.

Escuche los consejos de dos de los bachilleres más pilos del país en Mañanas BLU: