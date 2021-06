Fecode exige prima de vacaciones proporcional y dice que no hay condiciones para presencialidad

En un boletín, el Comité Ejecutivo de Fecode, sindicato que aglutina a maestros del sector público, aseguró que tras una “rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula regular (…) no hay condiciones para un retorno presencial seguro”.

Fecode aseguró que incumplimiento se da por parte del Gobierno y que los docentes están listos para volver a las aulas.

“Quien no cumplirá con la fecha del 15 de julio para la presencialidad educativa es el Gobierno, entre otros motivos, por la falta de vacunas. Si un maestro a la fecha no ha recibido la segunda dosis sería un riesgo no sólo para su salud, sino para toda la comunidad educativa”, comunicó el sindicato en Twitter.

De acuerdo con Fecode, una posible solución sería la creación de una comisión de científicos y expertos para que evalúen junto con el Gobierno las condiciones para el retorno seguro a la presencialidad.

En la misma comunicación, Fecode pidió al Gobierno cumplir los acuerdos establecidos con el Gobierno en 2019, entre ellos, la proporcionalidad de la prima de vacaciones.

Conozca el documento de Fecode:

Publicidad

Escuche esta noticia en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: