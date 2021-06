Que todos los profesores estén vacunados no es suficiente para regresar a clases: Fecode

Nelson Alarcón, directivo del sindicato de maestros Fecode, junto a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, hablaron en Mañanas BLU sobre la orden de retomar la presencialidad en todos los colegios del país a partir del 15 de julio, expedida en el decreto 777 de 2021 del Ministerio de Salud.

"Somos los más interesados en volver a la presencialidad. Se requieren mínimamente unas condiciones básicas, esperamos que se puedan dar y concertar en cada una de las regiones”, sostuvo el sindicalista.

“(Vacunación de todos los profesores) no es suficiente, ni para el Gobierno, ni los jóvenes, ni los docentes. Mínimamente se requieren condiciones básicas, como lo ha determinado el sector salud”, añadió.

Según el directivo de Fecode, el servicio de agua es vital y esta ni siquiera debería ser potable.

“El 25% de las sedes de las instituciones educativas no tiene ningún tipo de agua. Estamos hablando de 9.351 instituciones educativas pública con más de 43.000 sedes”, declaró Alarcón.

"Donde haya las adecuaciones, claro que sí, hay que regresar. Nosotros no es que no queramos volver. El Gobierno no ha querido escuchar”, agregó el sindicalista.

Escuche a Nelson Alarcón en Mañanas BLU:

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró por su parte que los docentes que no acaten la orden de regresar a la presencialidad tendrán que explicar las razones de su negativa y se iniciarán actuaciones administrativas.

“(El docente) tiene que iniciar un proceso con la Secretaría de Salud, que se llama actuaciones administrativas. Si es un tema de salud, no ha recibido la vacuna, recibirá la atención, pero por las demás razones tiene que asumir las responsabilidades”, sostuvo la funcionaria.

Angulo aseguró que las directrices normativas expedidas por el Gobierno señalan como de estricto cumplimiento parámetros y protocolos como el uso de tapabocas, el distanciamiento de un metro entre los niños, así como las condiciones de aforo, ventilación y desinfección.

Escuche a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista con Mañanas BLU: