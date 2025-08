Impulsan consulta popular para declarar el inglés segunda lengua oficial en colegios públicos

Una iniciativa ciudadana liderada por el abogado y profesor de derecho internacional, Juan Carlos Portilla, busca que el inglés sea declarado la segunda lengua oficial de instrucción obligatoria en todos los colegios públicos de Colombia. La propuesta, que se canalizará a través de una consulta popular, aspira a un bilingüismo generalizado que impulse el desarrollo nacional y mejore la competitividad del país a nivel global.

"Nosotros tenemos el derecho de acudir a los mecanismos de participación ciudadana y en este caso estamos liderando una consulta, los académicos, los empresarios, la gente de a pie para preguntarle a los colombianos si aprueba usted, ¿sí o no? Que el inglés sea la segunda lengua oficial de obligación de instrucción obligatoria en todos los colegios públicos de la patria, nacionales, departamentales, distritales y municipales", afirmó Portilla, enfatizando el carácter inclusivo de la propuesta.

"Si enseñamos desde preescolar, cuando llegan a la primaria, los niños y niñas de los colegios públicos pueden recibir instrucción en inglés en matemáticas y en ciencias sociales y biología, que son las bases para las examinaciones de la prueba PISA internacional, que también nos estamos rajando", explicó Portilla, subrayando el enfoque integral de su plan.

La iniciativa no se concibe como un proyecto de gobierno pasajero, sino como una "política de estado". Portilla insistió en la necesidad de un compromiso a largo plazo que trascienda los cambios administrativos. "Nosotros estamos viendo esta política en el largo plazo. Nos va a tomar años en ejecutarla, pero si no [empezamos], nunca lo vamos a hacer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar", manifestó, invocando una metáfora sobre la perseverancia.

El bilingüismo, según Portilla, está directamente vinculado al desarrollo económico. Presentó datos que indican que países con un alto nivel de inglés, como Croacia y Singapur, mostraron un crecimiento económico del 3.6% en 2024, mientras que Colombia, con su bajo nivel de inglés, solo creció un 1.7% en el mismo periodo.

"Las cifras son tosudas", dijo Portilla, haciendo un llamado al presidente Petro a no considerar el tema como un "capricho" o una "batalla de lucha de clases", sino como una oportunidad de progreso para el país. "Estamos proponiéndole al país y a los ciudadanos que adoptan esta política con sus firmas y sus votos para hacer del inglés esa política pública de bilingüismo en nuestros colegios oficiales", añadió.

En cuanto a la línea de tiempo, aunque la aprobación de la consulta podría darse entre finales de 2026 y 2027, Portilla estima que la implementación completa y la habilitación del sistema educativo en Colombia para enseñar inglés a niños de colegios públicos en todo el país tomaría alrededor de diez años a partir de hoy. Aunque el entrevistador sugirió que podría tomar "10 siglos", Portilla insistió en los diez años, argumentando que al ser una política pública derivada de un mandato ciudadano, "se debe hacer".

Escuche aquí la entrevista: