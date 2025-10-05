Ley eliminaría pago obligatorio en colegios: padres se ahorrarían buen dinero

Una nueva propuesta desde el Congreso podría representar un alivio importante para miles de familias en Colombia. Para muchos hogares, los gastos escolares suelen ser una preocupación constante: matrículas, uniformes, útiles y pruebas de Estado se convierten en una carga económica difícil de asumir. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley busca aliviar parte de ese gasto.

El proyecto de ley 013 de 2024 propone eliminar el cobro de las pruebas de Estado Icfes Pre Saber e Icfes Saber 11° para los estudiantes más vulnerables del país. Su propósito es garantizar que todos los jóvenes puedan presentar la prueba sin que el dinero sea una barrera.

La iniciativa, impulsada por el congresista Julio Alberto Elías Vidal, del Partido de la U, ya fue aprobada en segundo debate en el Senado. Según el legislador, esta medida busca que la educación en Colombia sea más equitativa y que el acceso a la educación superior no dependa de la capacidad económica de las familias.



¿Qué precio tiene actualmente el Icfes?

Actualmente, presentar la prueba del Icfes cuesta entre $68.000 y $204.000, dependiendo del tipo de colegio y del valor de la pensión. Aunque para algunos puede parecer una tarifa manejable, para muchas familias de bajos ingresos representa un gasto imposible de cubrir, lo que termina siendo un obstáculo para continuar con el proceso educativo.

El proyecto pretende que ningún estudiante se quede sin presentar la prueba por razones económicas, especialmente aquellos que hacen parte de poblaciones vulnerables y que dependen del Sisbén para acceder a beneficios estatales.



Cuadernillo del Icfes. Foto: Icfes

¿Quiénes ya no pagarían las pruebas Icfes?

De acuerdo con la propuesta, los estudiantes clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén IV podrán presentar las pruebas Icfes sin costo. Esto incluye a quienes se encuentran en pobreza extrema (grupo A), pobreza moderada (grupo B) y vulnerabilidad económica (grupo C). En estos casos, los exámenes Icfes Pre Saber, Saber 11° y la validación del bachillerato serían completamente gratuitos.

“Con esta aprobación avanzamos en garantizar que el acceso a la educación superior no tenga barreras económicas”, afirmó el senador Elías Vidal, destacando que esta medida busca promover la igualdad de oportunidades.

Además, el proyecto podría contribuir a reducir la deserción escolar, una problemática que ha crecido en los últimos años por la falta de recursos para costear los exámenes de Estado. Según datos presentados en el Congreso, muchos estudiantes deciden no presentar el Icfes por no poder pagar la tarifa, limitando sus opciones de ingreso a la universidad.

Con esta iniciativa, el Congreso busca que la educación sea realmente un derecho y no un privilegio condicionado por el dinero.