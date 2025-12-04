Más de 700 estudiantes se gradúan de la UMNG en medio de nuevo plan rectoral

Esta nueva promoción representa mucho más que una cifra; simboliza el resultado de años de dedicación, sacrificios, desvelos y sueños que hoy se convierten en realidad. Cada uno de estos egresados encarna una historia personal marcada por la tenacidad, el espíritu resiliente y el orgullo de pertenecer a una institución que fortalece el liderazgo para un mundo que evoluciona sin pausa.

Los recién graduados han atravesado un proceso formativo integral, diseñado para potenciar tanto sus competencias profesionales como su desarrollo humano. Este logro se enmarca en el avance del Plan Rectoral “Educación Neogranadina para la Vida, el Liderazgo y la Paz”, una hoja de ruta que impulsa la formación en principios éticos, la apuesta por la innovación disruptiva y la construcción de una cultura de paz desde cada ámbito del conocimiento. La ceremonia de grado de esta cohorte refleja ese compromiso institucional: preparar ciudadanos capaces de pensar con libertad, crear alternativas transformadoras y asumir con responsabilidad los retos de la sociedad contemporánea.

Durante su paso por las aulas, muchos de estos estudiantes tuvieron la oportunidad de vivir experiencias académicas internacionales. Estancias, congresos, misiones institucionales e intercambios en diversos países les permitieron conocer de primera mano realidades distintas, comprender problemáticas globales y enriquecer su perfil profesional con una visión más amplia y multicultural. Estos viajes académicos no solo fortalecieron sus habilidades técnicas, sino que también despertaron en ellos una mirada crítica y sensible hacia los desafíos que enfrenta el mundo actual.

La Universidad Militar Nueva Granada se une con orgullo a la celebración de esta nueva generación de neogranadinos, quienes llevan consigo un sello reconocible: liderazgo, ética, disciplina y un profundo compromiso con el servicio. Son 701 trayectorias que hoy se proyectan hacia el futuro con la convicción de que el saber es una herramienta poderosa para transformar realidades y de que la educación, cuando se vive con pasión, se convierte en un motor de cambio social.



Este grupo de egresados representa un aporte significativo para el país. Emergieron de una institución que promueve el pensamiento crítico, la investigación y la responsabilidad social, y ahora están listos para aplicar ese conocimiento en distintos escenarios, desde el ámbito científico y tecnológico hasta el sector público, empresarial y social. Cada uno de ellos lleva consigo la misión de aportar a un entorno más equitativo, sostenible y en paz.

Con la entrega de esta nueva promoción, la Universidad Militar Nueva Granada reafirma su compromiso histórico: formar ciudadanos íntegros, innovadores y capaces de liderar procesos que fortalezcan la convivencia y el progreso en un mundo dinámico y en transformación constante. Hoy, estos 701 graduados inician un nuevo capítulo, respaldados por una comunidad académica que celebra su éxito y confía plenamente en el impacto positivo que generarán en la sociedad.