Niña perdió año escolar por no recibir implante para escuchar de EPS

Esto generó que perdiera el año escolar de segundo de primaria porque está con sordera total. La familia denuncia negligencia de la EPS Cafesalud.



Daris Menco, mamá de Andrea Carolina Fajardo, la niña de 8 años asegura que su hija que usa un implante coclear venía recibiendo el repuesto desde los 3 años, pero desde el año pasado 2015, se han presentado inconsistencias en la entrega del aparato, a pesar de sus constantes solicitudes.



“Ya han fallado mucho entregando las cosas. Desde mayo aprobaron un cable del implante y la clínica no lo ha entregado, ha quedado desconectada. Cafesalud dice que la Clínica Rivas hizo mal las cotizaciones y por eso se ha demorado en entregarlos, pero tampoco buscan soluciones ni nada y la clínica tampoco”, aseguró la madre de la menor.



BLU Radio contactó a la EPS Cafesalud que aseguró que ya hizo el pago del implante a la Clínica Rivas y esta es quien debe entregarlo a la familia. Intentamos contactar a la clínica que no dio respuesta de la fecha de entrega, la niña Andrea Carolina Fajardo está con sordera escolar y perdió el año por no contar con el dispositivo auditivo.



“Mi hija perdió su año escolar por no solucionarme eso a tiempo. La niña anda toda deprimida porque ve a todos los niños estudiando y ella no puede. Yo me siento muy mal de ver a mi hija así, es muy duro”, indicó Doris Menco.



La familia interpuso una tutela el mes pasado para acelerar el proceso. En esta semana la señora Menco recibió una llamada de Cafesalud asegurando que están haciendo los trámites necesarios, pero no le dieron una fecha de entrega.