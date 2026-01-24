En vivo
Educación  / Ojo a las fechas de inscripción: el Sena abre más de 41.000 cupos para estudiar en 2026

Ojo a las fechas de inscripción: el Sena abre más de 41.000 cupos para estudiar en 2026

La entidad ya anunció cupos disponibles en más de 200 programas en modalidad presencial y a distancia. Los interesados en estudiar una carrera técnica o tecnológica deben conocer las fechas de inscripción para no dejar pasar la oportunidad.

estudiantes del sena.jpg
SENA ofrece técnico, tecnólogos y otros niveles de formación en modalidades presencial y a distancia en su primera convocatoria de 2026.
Foto: Sena.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

