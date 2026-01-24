Ojo a las fechas de inscripción: el Sena abre más de 41.000 cupos para estudiar en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es una de las entidades más queridas por los colombianos, pues ofrece facilidades para estudiar de manera gratuita en todo el territorio nacional.

Para 2026 la entidad ya anunció más de 41.000 cupos disponibles en más de 200 programas en modalidad presencial y a distancia. Los interesados en estudiar una carrera técnica o tecnológica deben conocer las fechas de inscripción y el proceso.

Lo que debe saber sobre la primera oferta de formación del Sena 2026

La primera oferta de formación del año del Sena cuenta con horarios flexibles y está dirigida a colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida.

Además, en esta convocatoria, se pone a disposición cinco niveles de formación, “orientados a fortalecer las competencias de los aprendices para facilitar su acceso al empleo formal, impulsar iniciativas de emprendimiento o continuar su proceso de educación superior”, indicó la entidad.



Uno de los compromisos que deberán mantener los estudiantes que se inscriban es que, para esta primera convocatoria, en la modalidad presencial se exige asistencia permanente por parte de los aprendices, mientras que la modalidad a distancia combina actividades virtuales con encuentros presenciales.

Estudiantes del SENA. Foto: SENA.

En cuanto a los niveles de formación, la entidad indicó que están disponibles: tecnólogos, técnicos, auxiliares, operarios y de profundización técnica.

En total hay 290 programas distribuidos en jornadas diseñadas para facilitar el acceso a la educación de personas con diversas responsabilidades laborales o personales. Estos son los horarios disponibles:



Diurna: entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Nocturna: entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Mixta

Fecha límite para inscribirse

Según el Sena, las inscripciones a la primera convocatoria de 2026 estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero a través de la plataforma Betowa . Durante este periodo, los aspirantes podrán postularse a los más de 41.000 cupos, distribuidos en los programas de formación.

Como consecuencia, la oferta oficial de programas será publicada entre el 27 y el 28 de enero, “fechas en las que se dará a conocer el detalle de los cursos habilitados para esta convocatoria, los cuales responden a áreas con alta demanda y están alineados con los sectores productivos del país”, manifestó la entidad.



¿Cómo inscribirse a la oferta de formación del Sena?

Los interesados deben tener en cuenta que antes del 29 de enero se recomienda registrarse en el nuevo portal Betowa y verificar si para personas con cuenta registrada se requiere hacer actualización de documentos, esto con el fin de asegurar una inscripción exitosa.

Para realizar la inscripción, deben seguir el siguiente paso a paso:

Estudiantes de cocina del Sena. Foto: SENA.

1. Ingresar a la plataforma Betowa .

2. En el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, seleccionar la opción ‘Presencial’.

3. Utilizar los filtros del menú lateral para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.

4. Consultar los programas disponibles y revisar la información de cada uno.

5. Iniciar sesión o registrarse en el aplicativo y seguir los pasos indicados para completar la inscripción.