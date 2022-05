Por fuera de la norma fue reelegido hermano de César Gaviria en OCAD de Tecnología

El Ministerio de Ciencia convocó para este jueves a sesión ordinaria para designar a los miembros del OCAD de Ciencia y Tecnología e Innovación, donde contra todo pronóstico fue no solo reelegido como miembro, sino nombrado presidente del OCAD el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo, hermano del expresidente César Gaviria .

El acuerdo 03 del 08 de abril de 2021 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías es claro en que el periodo de los miembros del OCAD de Ciencia designados como representantes de las Universidades será de dos años sin posibilidad de ser reelegidos de forma inmediata y que solo podrán regresar luego de dos periodos.

Sin embargo basados en un concepto de MinCiencias, sobre el que no estuvieron de acuerdo ni los técnicos de Planeación Nacional, ni el Ministerio de las TIC y por fuera de todos los pronósticos, fue reelegido el rector Gaviria Trujillo como miembro del OCAD, pero no solo eso, pese a que los gobernadores postularon al de Guajira Nemesio Raúl Roys, su postulación no fue tenida en cuenta y Gaviria Trujillo fue el elegido para presidir el Órgano Colegiado que tiene un saldo de medio billón de pesos para proyectos.

El OCAD de ciencia y tecnología está compuesto por 6 representantes de las universidades, 6 de los gobernadores, por el DNP y los ministerios de Ciencias y el de las TIC. En este caso, el Sistema Universitario Estatal, tendría que haber cambiado a su representante, pero no lo hicieron y en carta del 19 de abril del 2022 se nombró a los rectores de la Universidad Nacional, de la Universidad de Nariño y ratifica al rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Lo clave en la designación es que en este momento hay saldos que superan el medio billón de pesos para aprobar proyectos de Ciencia y Tecnología y es el presidente del Órgano Colegiado quien decide la agenda para firmar proyectos a través de contratación con las universidades.

Muchos se preguntan por qué se le hizo el quiebre a la norma para reelegir a Gaviria Trujillo y si esta decisión del Gobierno de darle la presidencia del OCAD de tecnología tendría que ver con el apoyo que decidió darle el Partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, hermano del rector, a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez.