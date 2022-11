Pruebas Icfes: Gobierno tiene listo cuestionario para evaluar necesidades emocionales de estudiantes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación implementará un cuestionario en las pruebas Icfes en el que preguntará a los estudiantes en el país aspectos relacionadas a sus necesidades emocionales. Esto se da a conocer luego de que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunciara las medidas que está tomando su cartera frente a los preocupantes índices de violencia que se presentan en las aulas de clase, así como el panorama de salud mental en las instituciones en el país.

El Icfes ha aclarado que esto no es una nueva prueba, sino una encuesta que busca identificar las necesidades de las instituciones educativas.

“En términos de desarrollo social y emocional, salud emocional y también de los factores de riesgo y protección en el contexto más inmediato y más amplio que promueven, apoyan y restringen ese desarrollo y esa salud de los estudiantes”, dijo a Blu Radio el director del Icfes, Andrés Molano.

Además, afirmó que “no se busca un puntaje como tradicionalmente lo ha hecho las pruebas tradicionales del instituto, sino crear unos perfiles de riesgo de protección de las instituciones educativas para así poder identificar cuáles son los mayores riesgos sociales emocionales en ciertas instituciones, cuáles son los factores de protección que existen y cómo se puede focalizar”. Esa focalización se daría a través de intervenciones prácticas, programas del Ministerio de Educación o de las entidades territoriales con el fin de apoyar el desarrollo de los estudiantes.

“Es más bien una encuesta sobre el bienestar escolar, la salud emocional y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los estudiantes”, agregó Molano.

Después del anuncio del ministro Gaviria, el Icfes se encuentra desarrollando las preguntas que se le harían a los estudiantes para dar cuenta de las necesidades emocionales y sociales en las instituciones. Asimismo, indicó que este cuestionario estaría disponible a inicios del otro año.

“Lo que hemos pensado es que no esté atado a las respuestas individuales de los estudiantes, es más, yo quisiera que esto pudiera ser una respuesta ser anónimas en la medida en que si estamos preguntando por conductas de riesgo, por necesidades emocionales, por habilidades sociales y emocionales, es importante que los estudiantes desde el diseño mismo y la recolección de la información sepan que no va a ser usada para calificarlos o para renquearlos o que esto no va a influenciar su notas o su logro académico”, agregó el director del Icfes.

El director de la entidad también aseguró que esto hace parte de nueva estrategia para medir la calidad del sistema educativo del país que parte de una visión “ecológica y del desarrollo humano en donde el estudiante está en el centro y hay una serie de factores más cercanos que lo afectan”.

Además, Molano recalcó la importancia de las relaciones con los padres, con sus profesores, la estructura del salón de clases, el involucramiento parental, la seguridad alrededor de la escuela, los factores de riesgo en el entorno más amplio, porque todos influyen en la educación de los menores.

