UNAL recibe $4.664 millones del MinEducación para fortalecer su Sistema de Bienestar Universitario

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) contará con un refuerzo presupuestal de $4.664 millones, destinados por el Ministerio de Educación Nacional al fortalecimiento de su Sistema de Bienestar Universitario Integral.

Estos recursos, que ingresan a la base presupuestal de la institución, permitirán ampliar programas de bienestar, apoyar acciones de acompañamiento a estudiantes, docentes y administrativos, y robustecer las capacidades de las Direcciones de Bienestar en las nueve sedes: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco.

El plan aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU) durante su más reciente sesión contempla la creación de 19 cargos de planta, que estarán distribuidos entre las diferentes sedes para atender áreas estratégicas como cultura, salud, actividad física y deporte, acompañamiento integral y gestión, y fomento socioeconómico.

La estrategia incluye, además, la dotación de equipos para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de acompañamiento integral, así como la adecuación de espacios de comedores para docentes y administrativos.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

Según la asesora de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, Diana Ramírez, este refuerzo financiero permitirá consolidar la atención a la comunidad universitaria en las cinco áreas clave del sistema de bienestar.

A partir de 2026, parte de los recursos también se destinarán a los futuros estudiantes del Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la UNAL (PTIUN), recientemente aprobado.

Publicidad

En paralelo, la universidad trabaja en la actualización del acuerdo 15 de 2011, con el fin de fortalecer los mecanismos de acompañamiento a pensionados y pensionadas, buscando una transición más satisfactoria hacia la jubilación y reconociendo el aporte de quienes dedicaron su vida a la institución.