“Yo estudié pese al Icetex”: ministro Daniel Rojas vuelve a criticar la entidad

Durante un debate de control político en el Senado de la República, el ministro de educación, Daniel Rojas, lanzó duras críticas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), al señalar que su funcionamiento actual responde más a intereses financieros que al derecho a la educación.

“Yo no estudié gracias al Icetex, yo estudié pese al Icetex. (…) Que a las cinco de la mañana llamen a hostigarme para cobrarme una tasa de interés que beneficia la ganancia y la utilidad del sector financiero, de los hombres más ricos del país. (…) Eso es hostigamiento a la juventud y nosotros no vamos a hostigar a la juventud”, sentenció el ministro Rojas, cuestionando directamente el modelo de financiamiento educativo vigente.

Icetex Foto: Icetex

El debate, convocado para revisar el estado y futuro del Icetex, reunió a congresistas, funcionarios del gobierno y al director de la entidad, Álvaro Urquijo, quien expuso un balance operativo: 885.254 beneficiarios activos, presencia en más de 1.100 municipios y cobertura en los 32 departamentos. Urquijo también destacó nuevas convocatorias para programas de formación para el trabajo y bilingüismo, como parte de los esfuerzos para ampliar oportunidades.

No obstante, varios senadores manifestaron su inconformidad con el rumbo actual del instituto. El senador Carlos Eduardo Guevara expresó su decepción ante la falta de anuncios concretos sobre una transformación estructural del Icetex, indicando que mientras no haya cambios de fondo, los estudiantes continúan asumiendo deudas y pagando altos intereses que afectan su acceso y permanencia en la educación superior.



La senadora Tamayo manifestó que “es importante” que los funcionarios del gobierno nacional “expliquen al país, a los estudiantes y a las familias asfixiadas por los créditos educativos, la eliminación de subsidios y acceso a nuevos créditos”.