Gobierno advierte impacto fiscal de más de 8,9 billones por propuesta de reforma al Icetex

El Icetex advirtió que la reforma a la entidad presentada en el Congreso no cuenta con viabilidad financiera ni respaldo presupuestal, lo que pondría en riesgo la continuidad de más de 660 mil beneficiarios de programas y créditos educativos.

El Icetex informó que respalda los procesos de transformación institucional y financiera, siempre que cuenten con sustento técnico, fiscal, financiero y jurídico sólido. Sin embargo, señaló que algunas propuestas legislativas recientes no cumplen con estos criterios, al carecer de estudios de impacto fiscal, análisis financieros y fundamentos legales consistentes.

Icetex Foto: portal.icetex.gov.co

De acuerdo con un concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pasado 10 de septiembre, la reforma presentada ante la Cámara de Representantes no es viable financieramente. El documento indica que la iniciativa representaría un impacto fiscal de más de 8,9 billones de pesos, equivalentes a unos 2.100 millones de dólares, sin que existan fuentes claras de financiación ni mecanismos de respaldo presupuestal.

Según el análisis, la falta de sostenibilidad de la propuesta podría comprometer la continuidad de 184.451 jóvenes que cursan estudios mediante créditos reembolsables y de 478.174 beneficiarios de fondos condonables. Entre ellos, se encuentran 26.793 personas del Fondo de Comunidades Negras, 21.463 del Fondo Álvaro Ulcué Chocué dirigido a pueblos indígenas y 4.154 beneficiarios del Fondo para Población Víctima.



La entidad también advirtió que la aprobación de la iniciativa pondría en riesgo el acceso de 1.735 beneficiarios activos de programas de internacionalización, como becas y movilidad académica, además de afectar la posibilidad de otorgar nuevos créditos para estudios de pregrado y posgrado en el país y en el exterior.