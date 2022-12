‘El amor en los tiempos del Facebook’ y su manera de escribirle al amor

Lo que comenzó con algunas publicaciones en el perfil público del Facebook, inmediatamente se transformó en un fenómeno que atrajo a millones de seguidores en todo el mundo que solicitaban a Dante que cada viernes escribiera algo referente al amor.



Así se creó una serie de textos que están recopilados en ‘El amor en los tiempos del Facebook’, un libro plagado de romanticismo.



“El amor está por encima de toda racionalidad y del sentido común, cuando hay amor hay locura y no importa nada más”, sostuvo Dante Gebel, autor del libro, en diálogo con Mañanas BLU 10 AM.



El amor en los tiempos del Facebook es una crónica acerca del amor, una compilación de apuntes que surgen de manera casual, pero que en definitiva provienen de ese sentimiento único.



“Un libro que deberían leer por lo menos una vez los solteros, los novios, aquellos que solo quieren vivir un buen momento sin comprometerse demasiado, los que tienen el corazón destrozado, los posesivos, los que tienen miedo a confesar sus sentimientos, los casados que sienten que se les enfrió la llama, los que toleran un noviazgo disfuncional, los enamorados no correspondidos, y fundamentalmente, los enamorados del amor”, manifestó Dante.



“El amor es el mismo, lo que ha pasado de moda es el romanticismo y esto se da por el miedo a caer en la cursilería (…) El hombre que busca el punto G en las mujeres por debajo de los oídos, está perdiendo el tiempo”, puntualizó.



*Escuche en el audio adjunto la entrevista completa con Dante, autor de ‘El amor en los tiempos del Facebook’.