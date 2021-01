El calvario de un colombiano y su madre al no poder viajar a Reino Unido

José Fajardo es uno de tantos colombianos que se vio afectado al no poder ingresar al Reino Unido tras la prohibición de vuelos colombianos de manera temporal en medio de las restricciones por el coronavirus .

Junto a su madre, a quien le otorgaron visa de turista, intentaba desplazarse a Londres . No lo lograron y se quedaron varados en el Aeropuerto El Dorado.

“Tengo pasajes comprados, entré al sistema y en ningún momento encontré ni el vuelo de mi madre cancelado ni el mío. Llego a Armenia y me dicen que no podemos viajar, que hasta nueva orden, me dieron una reprogramación.

Pregunto qué hago, no tengo dinero, estoy mal, estoy con mi mamá, denme un hotel que al menos de aquí a mañana miro a ver qué hago, pero no pueden ni mandarnos para Armenia, ni darnos un hotel. Me encuentro en El Dorado, mandé una foto de cómo estoy con mi mamá”, contó.

Fajardo dijo que en su vuelo con Air Europa no tuvo conocimiento de la cancelación, y que señalaron la restricción de quienes son procedentes de Colombia, Brasil o Ecuador, pero que no hubo un canal de comunicación efectivo para la reprogramación.

Asimismo, afirmó que no recibió ningún correo electrónico, ni llamada, y sí perdió el tiempo y dinero en su desplazamiento desde el Eje Cafetero hacia Bogotá , quedando de alguna manera “con las manos cruzadas”.

Publicidad

“Le dije a la aerolínea que me hice la prueba PCR con mi mamá y salieron negativas, aquí las tengo, me entregaron el resultado. Si nos avisan, yo no compro el pasaje de Armenia a Bogotá en Avianca y me quedo en mi casa tranquilo. El pasaje lo compré ahora, le dije al hijo mío para que mirara si habían cancelado y dijo que no”, denunció.

Como José son otros tantos los colombianos que se encuentran a la expectativa de saber cuándo podrán desplazarse hasta el Reino Unido, pues las restricciones por la aparición de casos de COVID con la nueva cepa parece prolongar las medidas.