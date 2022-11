El emotivo reencuentro de Danna García con su hijo tras dar negativo para COVID-19

La actriz colombiana Danna García dio a conocer que esta curada de coronavirus. Esto, luego de hacerse una cuarta prueba la cual dio negativa. Lo que más le emociona a esta figura de la televisión es poder estar con su pequeño hijo nuevamente.

"Por fin puedo estar con mi familia. Gracias, mi prueba ha sido negativa. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante, por eso les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante.

"Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones"; escribió Danna en sus redes sociales acompañada de un emotivo video de su reencuentro con el pequeño Dante.

