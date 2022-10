“El espíritu de los fariseos no entra ni deja que otros entren, no raja ni presta el hacha, no hace el trabajo pero tampoco deja que otros le ayuden, pero sí critica a los que están tratando de hacer las cosas”, explicó el pastor.

Corson enfatizó en que el espíritu de los fariseos aún está presente en medio de nosotros, pues “muchos que tienen el privilegio de predicar la Biblia no lo están haciendo”.