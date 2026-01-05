El gesto de Piqué que desató una reacción inesperada de una fan con música de Shakira

Gerard Piqué volvió a ser centro de atención por un episodio incómodo ocurrido recientemente en Ceuta, España, donde se encontraba cumpliendo compromisos laborales. El exfutbolista fue sorprendido por un grupo de jóvenes que reaccionó de forma particular luego de que, presuntamente, él se negara a tomarse una fotografía con ellas.

Aunque han transcurrido más de tres años desde el final de su relación con Shakira, la exposición pública de la ruptura y el escándalo que la rodeó continúan generando episodios de tensión alrededor del exjugador del FC Barcelona. La separación fue anunciada en junio de 2022 tras 12 años de relación y dos hijos en común, y poco después trascendió la infidelidad de Piqué con Clara Chía, lo que desató una ola de críticas en su contra.

El episodio ocurrido en Ceuta se viralizó luego de que testigos relataran que, tras la supuesta negativa del exdefensor a posar para una foto, las jóvenes decidieron seguirlo en un vehículo mientras reproducían a alto volumen la canción Music Session #53, interpretada por Shakira junto a Bizarrap. El tema es ampliamente identificado como una respuesta directa de la cantante colombiana a su expareja y a la mujer con la que él inició una nueva relación.

La escena fue interpretada en redes sociales como una burla hacia Piqué, quien ha sido blanco constante de comentarios, críticas y manifestaciones de rechazo desde que el conflicto sentimental se hizo público. Aunque el exfutbolista no se pronunció directamente sobre este hecho, en ocasiones anteriores ha reconocido el impacto del llamado “hate” digital en la vida personal de figuras públicas.



Lo de tirar fuegos artificiales en el hotel del equipo para que no duerman la noche antes del partido ya no se lleva.



Ahora se hacen cosas como esta: perseguir a Gerard Piqué en coche poniéndole canciones de Shakira...

pic.twitter.com/p39h6U4A7U — BeSoccer (@besoccer_ES) January 5, 2026

En una entrevista concedida en diciembre pasado, Piqué reflexionó sobre los ataques que reciben los deportistas y, en general, las personas expuestas mediáticamente. Señaló que aprender a ignorar los comentarios ofensivos ha sido clave para proteger su bienestar emocional y su salud mental, en medio de un contexto en el que, según afirmó, las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchos se sienten con libertad para insultar sin consecuencias.