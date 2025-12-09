Shakira emociona con homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Buenos Aires: "Promesa cumplida"

La cantante barranquillera Shakira continúa en su exitoso Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira mundial con la que ha visitado varios países de América y Europa, y que ahora recorre Sudamérica con múltiples fechas completamente agotadas.

Shakira en su concierto en Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP

En ese marco, la artista se presentó el pasado 8 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, donde volvió a conquistar al público argentino con un espectáculo lleno de energía, baile y emoción.



Shakira rinde tributo a Gustavo Cerati

Shakira y Cerati ya habían compartido escenarios años atrás. Uno de los momentos más recordados fue durante uno de los conciertos benéficos organizados por la fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS), realizado el 17 de mayo de 2008 en Buenos Aires. Aquella iniciativa, que reunió a grandes artistas latinoamericanos, buscaba visibilizar la importancia de la atención integral a la primera infancia en la región.

Shakira y Gustavo Cerati (2007) Foto: AFP

Uno de los momentos más destacados del concierto en Buenos Aires —y que rápidamente se viralizó en redes sociales— fue el homenaje que la barranquillera realizó al músico argentino, una de las figuras más influyentes del rock en español, fallecido el 4 de septiembre de 2014, y que perteneció a la exitosa banda de rock en español Soda Stereo.

Además del homenaje, la artista ofreció un repertorio que combinó sus clásicos con canciones de su nuevo álbum, manteniendo la energía del público durante toda la noche. La presentación reafirma el impacto internacional de su gira, que seguirá recorriendo más países a lo largo de 2026.



Este es el momento en que Shakira interpreta 'Día Especial' junto a Cerati

Shakira interpretó “Día Especial”, canción incluida en su álbum Fijación Oral Volúmen 1 (grabada en 2005) y compuesta junto al propio Cerati, quien colaboró en la letra, los arreglos y las guitarras.



Esta canción es recordada como una de las colaboraciones más importantes entre artistas latinoamericanos. Según los registros disponibles, Shakira no la interpretaba en vivo desde 2007, cuando la cantó junto a Cerati durante el concierto Live Earth en Hamburgo, Alemania.

Durante la interpretación, las pantallas del estadio proyectaron imágenes del músico, generando un momento cargado de nostalgia que el público recibió con una ovación prolongada.

La emoción se amplificó cuando Shakira expresó su profundo cariño por Argentina y recordó a Cerati como “un amigo muy especial”:

Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida expresó Shakira.

Las imágenes del tributo se hicieron virales rápidamente en redes sociales, con miles de usuarios compartiendo videos y reacciones en redes sociales de un momento inesperado para los argentinos.