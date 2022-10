‘El Quijote y Sancho Panza’ dan clase por WhatsApp en Boyacá

A la hora de educar, un juego o un personaje son válidos para llegar a los más pequeños. Es así como un profesor con 31 estudiantes en zona rural de Ráquira, Boyacá, se ingenia para crear vídeos y lograr explicar sus diferentes asignaturas, mientras pasa la cuarentena.

"Nació la idea de hacer unos audios y de hacer uno videos que fueran entretenidos para los niños, de tal manera que el ambiente de aprendizaje fuera agradable", señaló Luis Hernán Rueda Acevedo, profesor zona rural Ráquira.

Sus estudiantes cursan transición, primero y segundo primaria, y, según el docente, no es nada fácil lograr llamar la atención de estos menores. De ahí la importancia de la imaginación del 'profe' Luis.

"Si es una clase de ciencias naturales, entonces me invento y me voy para donde están las plantas, donde están los animalitos y hago la clase allí. O si es de matemáticas, me invento unos personajes especiales" resaltó el profesor Luis.

Al otro lado del celular, nos encontramos a niños y niñas que, aunque poco saben de las consecuencias de la pandemia, son felices. Más, cuando con ayudas de sus padres observan lo que su profesor les envía por Whatsapp.

"Porque nos enseñan, uno aprende y son muy divertidos" agregó Rafael Hernández Rodríguez, uno de los estudiantes del 'profe' Luis.

Mientras tanto, las clases de ciencias naturales, matemáticas, español y educación física, seguirán llegando por WhatsApp, de una forma animada y divertida para seguir combatiendo el coronavirus.

El 'profe' Luis dando clases de español e historia... pic.twitter.com/bCK5NIQX8J — Periodista digital (@Periodistadigi4) May 6, 2020